Компания с уютным названием «Теплый Дом Атырау» в нефтяной столице «родилась» в 2012 году и сразу заняла свою нишу на рынке стройматериалов. Если бы каждый покупатель только знал, чего всё это стоило основателю и руководителю «Теплого Дома Атырау». Мы сидим в просторном офисе производственной компании «Теплый Дом Атырау», что в пригородном поселке Ширина. Ее руководитель Арман Сагдыгалиев (на фото) рассказывает, что еще несколько лет назад здесь был пустырь, но уже тогда он знал – появится офис, «вырастут» производственные цеха и даже торгово-промышленный центр. Именно его проект понравился администрации города, которая выделила землю и предоставила целый пакет мер государственной поддержки для создания мультипроизводственного комплекса. Сначала все, что сейчас уже введено в эксплуатацию – Арман Муратович нарисовал на бумаге. Но нужна была земля, а купить ее денег не было. Случайно узнал, что акимат разыгрывает земли, выдает их по конкурсу, по госпрограмме. Арман Сагдыгалиев подготовил конкурсную документацию, сделал презентацию, выступил перед акимом города и… - Я доказал, что мой проект интересный, так как он решал сразу несколько основных и насущных задач для нашего города: производство казахстанских продуктов стратегически необходимых нашему региону; создание новых рабочих мест; пополнение государственного бюджета за счет налоговых отчислений. Аким так и сказал в конце презентации: дайте ему землю, где он захочет (конечно же в рамках имеющихся к выдаче земель). Я выбрал не самый лучший участок, на этой земле когда-то был Битумный завод, а на момент освоения находился огромный котлован и то тут, то там, выходящие из-под земли битумные массы. Проблемность этого земельного участка меня не испугала. Это был очередной вызов бороться и добиваться успехов там, где другие не захотели бы что-то делать, - рассказал Арман Сагдыгалиев. А ведь к этому успеху наш герой пришел не сразу. В 2012 году, обанкротившись по вине партнера, Арман Муратович остался один на один с долгами. Проекты же свои обязан был закончить. Два года мрачной, упорной и тяжелой жизни. Только сам и при поддержке близких и родных. Тогда-то он вычитал народный афоризм: даже из самого густого тумана можно выбраться, если начать двигаться вперед. И он начал двигаться, выполняя ежедневную рутинную работу (месил бетон, штукатурил стены, красил заборы на своих объектах и т.д.) и в конце концов вышел из своего самого густого тумана. Чаще всего такие уроки жизни преподаются только с одной целью - сделать тебя сильным и успешным. - Из самых последних потрясений была попытка рейдерского захвата нашего предприятия в 2018 году. По заявлению компании-конкурента на наше предприятие подали исковое заявление об уголовном правонарушении с причинённым ущербом в 65 млн тенге. Скоординированные, но неграмотные действия силовых структур, которые действовали по заявлению нашего конкурента, в конечном итоге потерпели полное фиаско. Мы провели кучу разных экспертиз собрав тем самым необходимую доказательную базу и подали в суд, где успешно оспорили действие патента нашего конкурента, более того, отменили действие этого же патента с даты его регистрации, - продолжает Арман Сагдыгалиев.- После первого банкротства я еще раз все потерял, и чтобы выплыть, пришлось брать большие кредиты, другого выхода не было, - рассказывает Арман Муратович. – Раньше я занимался «купи-продай», то есть, сегодня ты заработал – купил и продал, какую-то маржу получил, а потом происходит девальвация или еще что-то, что ты не в силах контролировать или предугадать, и ты снова в минусе. И однажды Арман Муратович выбрал другую стратегию – стратегию производителя, производственника. Начал производить пенопласт, затем композитную стеклопластиковую арматуру, а далее строительные полистиролбетонные теплоблоки уверенно предполагая, что для Атырау это именно те материалы, которые всегда будут востребованы. - Когда я появился на рынке листового пенопласта, в Атырау было два завода и масса дилеров российских и казахстанских заводов с других регионов. Но так получилось, что с моим приходом многие постепенно начали уходить с рынка. Сейчас конкуренты есть, но они завозят с других регионов. Правда, соперники меня не волнуют: я создал мультипроизводственный комплекс, основная цель которого предоставить покупателю все необходимое с одного места и с хорошей скидкой. Стратегия создания мультипроизводств создает непотопляемость для компании. Ведь не зря гласит народная мудрость, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Очень важно грамотно диверсифицировать все возможные риски, - говорит Арман Сагдыгалиев. Сегодня мы производим пенопласт листовой, полистиролбетонные строительные теплоблоки, декоративные фасадные теплоизоляционные плиты ТЕПЛОФАСАД, фасадные декоративные обрамления, СИП панели (быстровозводимые энергосберегающие домокомплекты по канадской технологии), корпусную и кухонную мебель, межкомнатные двери разных расцветок на основе ПВХ, арматуру композитную стеклопластиковую, производим металлоконструкции и декоративные металлические изделия; обработку брусов для СИП домостроения и делаем лестничные планки, перила и многое другое. В перспективе - запуск и развитие еще много других производственных проектов, а также планируем построить за территорией нашего мультипроизводственного комплекса торгово-промышленный строительный гипермаркет преимущественно ориентированный на продукцию отечественных производителей.Однажды Арман Муратович предложил своему младшему партнеру производить новый продукт на смену уступающему по многим параметрам декоративной теплоизоляционной плите на основе пенопласта. - А что, если нам объединить полистиролбетон с фасадной плиткой – и тем самым полностью исключить листовой пенопласт в производстве классического Теплофасада, использовать только побочные отходы от производства пенопласта – подумали мы. Так у нас родился новый продукт, который был нами успешно запатентован как изобретение. Теплофасад на базе полистиролбетона, который сохраняет тепло, не впитывает влагу, не пропускает звуки и более того является ударопрочным. Мы создали такой продукт, который вытеснит конкурентов, потому что будет дешевле, а значит доступней для конечных потребителей - говорит Арман Муратович. Все, что «Теплый Дом Атырау» производит сегодня, долго тестировалось на предмет окупаемости и продаваемости, то есть мы сначала все тестируемые стройматериалы завозили с России. А потом, спустя год тестовых продаж, подумали и приняли решение – зачем завозить товары издалека, тем самым увеличивая удорожание продукта, если можно всё изготавливать самостоятельно, развивая отечественное производство и делая товары более доступными по цене. Арман Сагдыгалиев получил кредит в банке и начал производить. В итоге в скором времени появится порядка двадцати производств отечественных товаров. За время работы компании, Арману Муратовичу и его команде удалось возвести около 70 зданий, запустить целую массу энергосберегающих производств. «Друзья говорят – нереально построить за два года мультипроизводственный комплекс. Но я смог. Ведь когда ты ставишь цель и стремишься к чему-то, то все так и происходит», - уверенно заключает Арман Сагдыгалиев.