Эта компания появилась в Атырау сравнительно недавно, но уже зарекомендовала себя, как надежный партнер и принципиально ответственная организация, производящая качественную продукцию.
Компания с уютным названием «Теплый Дом Атырау» в нефтяной столице «родилась» в 2012 году и сразу заняла свою нишу на рынке стройматериалов. Если бы каждый покупатель только знал, чего всё это стоило основателю и руководителю «Теплого Дома Атырау».
Мы сидим в просторном офисе производственной компании «Теплый Дом Атырау», что в пригородном поселке Ширина. Ее руководитель Арман Сагдыгалиев (на фото) рассказывает, что еще несколько лет назад здесь был пустырь, но уже тогда он знал – появится офис, «вырастут» производственные цеха и даже торгово-промышленный центр. Именно его проект понравился администрации города, которая выделила землю и предоставила целый пакет мер государственной поддержки для создания мультипроизводственного комплекса.
Сначала все, что сейчас уже введено в эксплуатацию – Арман Муратович нарисовал на бумаге. Но нужна была земля, а купить ее денег не было. Случайно узнал, что акимат разыгрывает земли, выдает их по конкурсу, по госпрограмме. Арман Сагдыгалиев подготовил конкурсную документацию, сделал презентацию, выступил перед акимом города и…
- Я доказал, что мой проект интересный, так как он решал сразу несколько основных и насущных задач для нашего города: производство казахстанских продуктов стратегически необходимых нашему региону; создание новых рабочих мест; пополнение государственного бюджета за счет налоговых отчислений. Аким так и сказал в конце презентации: дайте ему землю, где он захочет (конечно же в рамках имеющихся к выдаче земель). Я выбрал не самый лучший участок, на этой земле когда-то был Битумный завод, а на момент освоения находился огромный котлован и то тут, то там, выходящие из-под земли битумные массы. Проблемность этого земельного участка меня не испугала. Это был очередной вызов бороться и добиваться успехов там, где другие не захотели бы что-то делать, - рассказал Арман Сагдыгалиев.
А ведь к этому успеху наш герой пришел не сразу. В 2012 году, обанкротившись по вине партнера, Арман Муратович остался один на один с долгами. Проекты же свои обязан был закончить. Два года мрачной, упорной и тяжелой жизни. Только сам и при поддержке близких и родных. Тогда-то он вычитал народный афоризм: даже из самого густого тумана можно выбраться, если начать двигаться вперед. И он начал двигаться, выполняя ежедневную рутинную работу (месил бетон, штукатурил стены, красил заборы на своих объектах и т.д.) и в конце концов вышел из своего самого густого тумана. Чаще всего такие уроки жизни преподаются только с одной целью - сделать тебя сильным и успешным.
- Из самых последних потрясений была попытка рейдерского захвата нашего предприятия в 2018 году. По заявлению компании-конкурента на наше предприятие подали исковое заявление об уголовном правонарушении с причинённым ущербом в 65 млн тенге. Скоординированные, но неграмотные действия силовых структур, которые действовали по заявлению нашего конкурента, в конечном итоге потерпели полное фиаско. Мы провели кучу разных экспертиз собрав тем самым необходимую доказательную базу и подали в суд, где успешно оспорили действие патента нашего конкурента, более того, отменили действие этого же патента с даты его регистрации, - продолжает Арман Сагдыгалиев.
Не купи-продай, а производитель
- После первого банкротства я еще раз все потерял, и чтобы выплыть, пришлось брать большие кредиты, другого выхода не было, - рассказывает Арман Муратович. – Раньше я занимался «купи-продай», то есть, сегодня ты заработал – купил и продал, какую-то маржу получил, а потом происходит девальвация или еще что-то, что ты не в силах контролировать или предугадать, и ты снова в минусе.
И однажды Арман Муратович выбрал другую стратегию – стратегию производителя, производственника. Начал производить пенопласт, затем композитную стеклопластиковую арматуру, а далее строительные полистиролбетонные теплоблоки уверенно предполагая, что для Атырау это именно те материалы, которые всегда будут востребованы.
- Когда я появился на рынке листового пенопласта, в Атырау было два завода и масса дилеров российских и казахстанских заводов с других регионов. Но так получилось, что с моим приходом многие постепенно начали уходить с рынка. Сейчас конкуренты есть, но они завозят с других регионов. Правда, соперники меня не волнуют: я создал мультипроизводственный комплекс, основная цель которого предоставить покупателю все необходимое с одного места и с хорошей скидкой. Стратегия создания мультипроизводств создает непотопляемость для компании. Ведь не зря гласит народная мудрость, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Очень важно грамотно диверсифицировать все возможные риски, - говорит Арман Сагдыгалиев.
Сегодня мы производим пенопласт листовой, полистиролбетонные строительные теплоблоки, декоративные фасадные теплоизоляционные плиты ТЕПЛОФАСАД, фасадные декоративные обрамления, СИП панели (быстровозводимые энергосберегающие домокомплекты по канадской технологии), корпусную и кухонную мебель, межкомнатные двери разных расцветок на основе ПВХ, арматуру композитную стеклопластиковую, производим металлоконструкции и декоративные металлические изделия; обработку брусов для СИП домостроения и делаем лестничные планки, перила и многое другое.
В перспективе - запуск и развитие еще много других производственных проектов, а также планируем построить за территорией нашего мультипроизводственного комплекса торгово-промышленный строительный гипермаркет преимущественно ориентированный на продукцию отечественных производителей.
Новый продукт
Однажды Арман Муратович предложил своему младшему партнеру производить новый продукт на смену уступающему по многим параметрам декоративной теплоизоляционной плите на основе пенопласта.
- А что, если нам объединить полистиролбетон с фасадной плиткой – и тем самым полностью исключить листовой пенопласт в производстве классического Теплофасада, использовать только побочные отходы от производства пенопласта – подумали мы. Так у нас родился новый продукт, который был нами успешно запатентован как изобретение.
Теплофасад на базе полистиролбетона, который сохраняет тепло, не впитывает влагу, не пропускает звуки и более того является ударопрочным. Мы создали такой продукт, который вытеснит конкурентов, потому что будет дешевле, а значит доступней для конечных потребителей - говорит Арман Муратович.
Все, что «Теплый Дом Атырау» производит сегодня, долго тестировалось на предмет окупаемости и продаваемости, то есть мы сначала все тестируемые стройматериалы завозили с России. А потом, спустя год тестовых продаж, подумали и приняли решение – зачем завозить товары издалека, тем самым увеличивая удорожание продукта, если можно всё изготавливать самостоятельно, развивая отечественное производство и делая товары более доступными по цене.
Арман Сагдыгалиев получил кредит в банке и начал производить. В итоге в скором времени появится порядка двадцати производств отечественных товаров.
За время работы компании, Арману Муратовичу и его команде удалось возвести около 70 зданий, запустить целую массу энергосберегающих производств. «Друзья говорят – нереально построить за два года мультипроизводственный комплекс. Но я смог. Ведь когда ты ставишь цель и стремишься к чему-то, то все так и происходит», - уверенно заключает Арман Сагдыгалиев.
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.