Финансовая компания предоставляет два продукта: • Беззалоговые микрокредиты на потребительские нужды до 300 тысяч тенге, срок кредитования - до двух лет; • Кредиты под залог частной или коммерческой недвижимости до 20 миллионов тенге, срок кредитования до пяти лет.

Финансовая компания открылась в нашей области в 2013 году. С тех пор МФО «Credital» оказывает услуги юридическим и физическим лицам, оперативно реагируя на потребности своих клиентов. - Мы стараемся помочь жителям нашей области решить те или иные финансовые вопросы. Например, кому-то срочно нужны деньги на ремонт или проведение семейного торжества, покупку автомобиля или жилья, а возможно, кто-то хочет совершить покупки всего необходимого к школе для детей. А также мы помогаем предпринимательской деятельности экономически активных слоев населения нашей области, - рассказал руководитель МФО «Credital» Нуртай Касимов.При оформлении крупного кредита в залог клиенты могут предоставить движимое или недвижимое имущество: земельные участки, дома, квартиры, автомобили, коммерческую недвижимость, спецтехнику и так далее. Оформление кредита проходит в кратчайшие сроки: залоговые кредиты – 2 дня, беззалоговые кредиты – 1 день. При оформлении требуется минимальный пакет документов.Следует отметить, что за прошедшие шесть лет услугами компании воспользовались многие жители, а также предприятия нашей области. Среди них строительные и логистические компании, рестораны, кафе, предприниматели торговой деятельности и другие. Клиенты отмечают уважительное отношение, мобильность и аккуратность в работе сотрудников МФО «Credital». Многие стали постоянными клиентами, один из них предприниматель Альбек Тастемиров. - Мне срочно нужны были деньги на строительство сауны, и я подал заявку на кредит под залог своего имущества в МФО «Credital». Оформление прошло быстро, и благодаря оперативности сотрудников этой финансовой компании я быстро получил деньги и реализовал свой бизнес-план. Кредит выплатил досрочно. Сейчас я запланировал строительство ресторана, и на это дело также решил оформить кредит здесь. Рекомендую другим, - сказал Альбек Тастемиров. Если Вам нужна финансовая помощь, обращайтесь к нам. Мы поможем реализовать Ваши планы.Свидетельство №49.14.001 от 20.02.2014 выдано ЗКФ Нац банка РК. Новости Компаний