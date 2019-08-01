По данным пресс-слубы департамента полиции Атырауской области, 31-летний водитель автомашины марки «Приора» с российким госномером попал в обзор станционарного скоростемера «Кордон-М». Как оказалось это его 43 по счету факт превышения скорости. - Умная техника фиксировала его нарушения последние два месяца. После поступления сигнала в ЦОУ операторам системы видеонаблюдения удалось отследить автомобиль в потоке городских авто и ориентировать ближайший патруль. Полицейские вывели общую сумму штрафа, которая составила 782 750 тенге. С водителем была проведена профилактическая беседа и разъяснен метод упрощенной оплаты штрафов который при погашении задолженности в течении недели предусматривает 50-процентную скидку, - рассказали в пресс-службе полиции. Автомобиль водворен на штрафстоянку.