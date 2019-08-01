Сегодня, 1 августа, началась первая отгрузка демонтированных ограждений в районы. - В настоящее время по заданию акима области и в рамках программы "Город без барьеров" демонтируются ограждения тротуаров в Уральске. Демонтаж будет произведен на восьми участках. Уже демонтированы ограждения на проспектах имени Нурсултана Назарбаева и Евразия. Эти ограждения передаются в районы области, там они и будут установлены. Всего будет демонтированы порядка 17 километров ограждений, которые мы поделили между районами области, получилось где-то по 1,5 км на каждый районный центр. Сегодня ограждения забирает Казталовский район, - рассказал заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Роман Жумиев. По его словам, ограждения по городу были установлены в 2009-2010 годах, а сейчас их снимают, поскольку они портят эстетический вид города. К тому, таким образом власти планируют увеличить пешеходную зону. Впрочем, вместо металлической изгороди планируется высадить кустарники и сделать "живую изгородь". - Также мы планируем проверить законность установки ограждения зданий юридических лиц. Если будет установлено, что изгородь была установлена без соответствующих разрешительных документов, то они будут демонтированы, - сообщил Роман Жумиев. Напомним, демонтаж металлических ограждений в Уральске начался в начале месяца. Как сообщили в отделе архитектуры и градостроительства города Уральск, в рамках программы на территории города снимут металлические заборы и ограждения вдоль улиц. - Таким образом увеличатся зоны отдых пешеходов. Также демонтаж ограждений улучшит внешний облик города. Главная цель этой программы - формирование в городе комфортной и безопасной среды, - пояснили тогда в отделе архитектуры и градостроительства.