Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 1 августа, в региональной службе коммуникаций в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов рассказал, что с начала этого года было зафиксировано 23 случая гибели людей на водоемах области. - Всего утонули 25 человек, из которых 7 детей. Спасено – 16 человек, из них 8 детей, - сказал Акылбек Ахметжанов. Акылбек Ахметжанов отметил, что основные причины гибели людей на водоемах - это оставление родителями детей без присмотра вблизи водоемов, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных и запрещенных для купания местах, детская шалость на воде. - На территории области для массового отдыха на водоёме есть пляжи, которые закреплены за конкретными владельцами. На территории города - это база отдыха «Светлячок» и пляж на территории городского парка культуры и отдыха, в районе Байтерек - это зона отдыха «Сая» на Желаевском карьере, кемпинг «Мечта», загородный комплекс «Дубрава», - дополнил заместитель начальника ДЧС ЗКО.