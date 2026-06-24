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Социум

На границе Казахстана задержали 15 иностранных граждан

В том числе в ЗКО и Актюбинской области.
Варвара Тыщенко
На границе Казахстана задержали 15 иностранных граждан
Фото: КНБ РК

Пограничная служба КНБ на постоянной основе проводит оперативно-розыскные мероприятия по противодействию нелегальной миграции, сообщили в ведомстве.

В июне 2026 года оперативники пресекли попытки незаконного пересечения государственной границы в шести регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях. В общей сложности были задержаны 15 иностранцев.

Всего же с начала текущего года пограничники задержали 100 нарушителей и ликвидировали 25 каналов нелегальной миграции. По данным фактам возбуждено 178 уголовных дел по статье 392 Уголовного кодекса РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК).

- Пограничная служба КНБ напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РК и содействие подобным действиям, а также призывает граждан строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, - отметили в ведомстве.
 

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