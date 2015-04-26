На избирательных участках ЗКО начался подсчет голосов

В 20 часов избирательные участки закрылись, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя избирательного участка №447 Нурлана ГУМАРОВА, в 20 часов они закрыли избирательный участок и приступили к подсчету голосов. - На нашем участке зарегистрировано 2795 избирателей, - рассказал Нурлан ГУМАРОВ. - Явка у нас была очень хорошей. Избиратели приходили вплоть до закрытия участка. К нам поступило 58 заявлений от избирателей для голосования на дому, их посетили наши члены комиссии. Как сообщили в областной избирательной комиссии, на 20 часов в ЗКО проголосовало 96,51% избирателей