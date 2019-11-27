На каких улицах Уральска закончился ремонт дорог

Об этом рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, по городу полностью завершен капитальный ремонт дорог, который был начат в прошлом году. - Были закончены работы по улице Д.Нурпеисовой, в микрорайоне СМП в Зачаганске, а также улицы Даулеткерея, Кердери, Г.Караша и Савичева. В этом году были начаты ремонтные работы на 16 улицах. На сегодняшний день на трех улицах уже завершено строительство, они сданы в эксплуатацию, а девять улиц считаются переходящими объектами