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На каких улицах Уральска закончился ремонт дорог

Об этом рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, по городу полностью завершен капитальный ремонт дорог, который был начат в прошлом году. - Были закончены работы по улице Д.Нурпеисовой, в микрорайоне СМП в Зачаганске, а также улицы Даулеткерея, Кердери, Г.Караша и Савичева. В этом году были начаты ремонтные работы на 16 улицах. На сегодняшний день на трех улицах уже завершено строительство, они сданы в эксплуатацию, а девять улиц считаются переходящими объектами
Кристина Кобина
На каких улицах Уральска закончился ремонт дорог
Об этом рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, по городу полностью завершен капитальный ремонт дорог, который был начат в прошлом году. - Были закончены работы по улице Д.Нурпеисовой, в микрорайоне СМП в Зачаганске, а также улицы Даулеткерея, Кердери, Г.Караша и Савичева. В этом году были начаты ремонтные работы на 16 улицах. На сегодняшний день на трех улицах уже завершено строительство, они сданы в эксплуатацию, а девять улиц считаются переходящими  объектами на следующий год. Также на четырех улицах производятся ремонтно-восстановительные работы за счет компании КПО б.в. На следующий год по ремонту автомобильных дорог запланированы объекты, они находятся на утверждении, но в первую очередь мы должны завершить ремонт дорог переходящих объектов. Пока в планах только завершение начатой работы, - пояснил Абат Шыныбеков. Также градоначальник не оставил без внимания улицу Шолохова, пояснив что она очень загружена автотранспортом. - Чтобы разгрузить грузовой потом машин, предусмотрена дорога охватывающая район Байтерек, начиная от Саратовской трассы будет идти по территории поселка Деркул и по территории Мичуринского сельского округа с выходом на Самарскую трассу. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, для дальнейшего строительства. Ведь только по Самарской трассе с выходом на поселок Деркул и на Саратовскую трассу ежедневно проезжает 500-600 грузовых машин. Строительство данной дороги позволило был нам существенно уменьшит грузопоток по улице Шолохова, - заверил Абат Шыныбеков. Также градоначальник отметил, что согласно плану идет строительство путепровода в районе Нефтебазы. - Объем работы завершен на 75%. Надеемся что согласно плана в первом полугодии запустить движение автотранспорта по этому путепроводу, - сказал Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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