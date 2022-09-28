На какую медицинскую помощь могут рассчитывать иностранцы в Казахстане
Директор филиала фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК объяснил, какая помощь положена прибывшим иностранцам.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Все иностранные граждане имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи:
при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих;
несчастных случаях;
отравлениях;
травмах;
родах и неотложных состояниях в период беременности.
С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе.
Также бесплатная помощь оказывается при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих(перечень прописан в отдельном приказе):
дифтерия,
корь,
краснуха,
коклюш,
скарлатина,
ветряная оспа,
эпидемический паротит,
паратифы А, В, С,
полиомиелит,
менингококковая инфекция,
холера,
брюшной тиф,
туберкулез,
психические и поведенические расстройства и заболевания,
лёгочная форма сибирской язвы,
чума,
вирусные геморрагические лихорадки,
жёлтая лихорадка,
вирусные гепатиты А, Е,
малярия,
человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса,
тяжёлый острый респираторный синдром,
коронавирус.
Участие в ОСМС
Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и члены их семей могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования.
После поступления первых взносов и отчислений от работодателя трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования о начале трудовой деятельности в Казахстане.
Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере трёх тысяч тенге.
При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) на первичную медико-санитарную и стационарную помощь.
На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личности и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование.
Кроме того, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определённую льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства.
Иностранцы, получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Казахстана при наличии платежей в ОСМС.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!