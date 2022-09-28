Директор филиала фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге в РСК объяснил, какая помощь положена прибывшим иностранцам. Женщина с фальшивым дипломом 10 лет проработала медсестрой в ЗКО. От пациентов жалоб не было Иллюстративное фото из архива "МГ" Все иностранные граждане имеют право на получение скорой и неотложной медицинской помощи:
  • при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или здоровью окружающих;
  • несчастных случаях;
  • отравлениях;
  • травмах;
  • родах и неотложных состояниях в период беременности.
С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе. Также бесплатная помощь оказывается при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих (перечень прописан в отдельном приказе):
  • дифтерия,
  • корь,
  • краснуха,
  • коклюш,
  • скарлатина,
  • ветряная оспа,
  • эпидемический паротит,
  • паратифы А, В, С,
  • полиомиелит,
  • менингококковая инфекция,
  • холера,
  • брюшной тиф,
  • туберкулез,
  • психические и поведенические расстройства и заболевания,
  • лёгочная форма сибирской язвы,
  • чума,
  • вирусные геморрагические лихорадки,
  • жёлтая лихорадка,
  • вирусные гепатиты А, Е,
  • малярия,
  • человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса,
  • тяжёлый острый респираторный синдром,
  • коронавирус.

Участие в ОСМС

Граждане государств – членов ЕАЭС, находящиеся в статусе трудовых мигрантов и члены их семей  могут получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) при условии внесения регулярных платежей в систему медстрахования. После поступления первых взносов и отчислений от работодателя трудовому мигранту необходимо подать заявление в Фонд медицинского страхования о начале трудовой деятельности в Казахстане. Неработающие члены семей трудовых мигрантов оплачивают взносы в Фонд ежемесячно в размере трёх тысяч тенге. При этом иностранные работники, пребывающие для самостоятельного трудоустройства или привлекаемые работодателями, при въезде в Казахстан обязаны заключить договор добровольного медицинского страхования (ДМС) на первичную медико-санитарную и стационарную помощь. На основании действующего договора ДМС трудовые мигранты из России имеют право прикрепиться к поликлинике. Для этого нужно написать заявление в самой поликлинике, приложить документ, удостоверяющий личности и договор ДМС. При этом прикрепление к поликлинике будет сохраняться до окончания срока действия договора на добровольное медицинское страхование. Кроме того, члены семей официальных трудовых мигрантов из России могут претендовать на присвоение льготного статуса в системе ОСМС, если входят в определённую льготную категорию, кроме тех, кто получают пенсионные выплаты, социальные выплаты по инвалидности в государстве резидентства. Иностранцы, получающие вид на жительство, вправе получить медицинскую помощь в рамках системы ОСМС наравне с гражданами Казахстана при наличии платежей в ОСМС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.