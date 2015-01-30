Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru Не так давно звёздный игрок "Реала" расстался с российской моделью. Практически сразу после расставания нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду с российской моделью Ириной Шейк, футболист был замечен в объятиях новой пассии. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на испанские СМИ, теперь спортсмен встречается с ведущей официального клубного телеканала Лусией Виллалон. При этом совместный снимок Лусии и Криштиану появился на её страничке в Instagram вскоре после того, как стало известно о расставании Роналду и Шейк. На снимке звёздгый португалец позирует со своим последним трофеем - "Золотым мячом" -, а Лусия нежно обнимает футболиста за шею. d7f47c8d0bФото: Instagram Фотография была сделана в Цюрихе во время вечеринки после того, как Криштиану официально был признан лучшим футболистом планеты. Добавим, что первым о возможном романе 26-летней Лусии и Роналду сообщил испанский телеканал RTE, однако пресс-секретарь клубного телеканала "Реала", где работает Лусия Виллалон, отказался давать комментарий по этому поводу. topnews.ru