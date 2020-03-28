Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По его словам, из местного бюджета закупили тестеры, их доставят в течение 10 дней.
- Пока за 2 дня мы проверили на коронавирус 128 человек, приехавших в Актобе из Нур-Султана и Алматы, - сказал Асет Калиев. - За последнюю неделю их прибыло 1200. Доказательность тестеров составляет 95%, их можно использовать в домашних условиях, результаты готовы в течение 15 минут. Когда эти тестеры придут, мы охватим проверкой большее число людей.
Напомним, в Актобе первый случай коронавируса был зафиксирован 22 марта у жительницы, которая вернулась из Испании. Всех пассажиров авиарейса Москва-Актобе на следующий день нашли и положили на карантин. Результаты на коронавирус у них отрицательные, но им надо быть в изоляции 14 дней. Состояние пациентки, у которой обнаружили вирус, врачи оценивают, как стабильное. Она получает противовирусное лечение.
Кроме этого в городе начали проверку на COVID-19 всех, кто прилетает единственным оставшимся авиарейсом из Актау, а так же поездами и пересек границу с Россией на автопереходах. На посту Жайсан, где поток пассажиров больше всего, на базе сельского колледжа открыли карантинный госпиталь, туда отправили специалистов из Актобе, чтобы проверить на коронавирус всех, кто прибывает из-за границы через Россию.
- Такая проверка введена с 26 марта по указанию акима области для предупреждения коронавируса, - сообщил Асет Калиев. – Только за первый день через границу прошли 110 человек, после получения результатов анализа их отправляют домой, где они будут еще 14 дней находиться на карантине.Часть анализов отрицательные, часть в работе.
По данным облздрава, в госпиталях, открытых для лечения и предупреждения коронавируса, трудятся 464 медработников. Наиболее активно участвовавшие в процессе получат по две зарплаты и около 100 тысяч тенге премии от акима области.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 204. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Азамат АКЫЛ