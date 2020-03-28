2

8 марта 2020 года

3-ПГВр

Установить ограничительные мероприятия на территории ЗКО: Руководителям государственных органов и организаций, а также юридическим лицам независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (собственникам и арендаторам объектов массового скопления людей):

Департаменту полиции Западно-Казахстанской области, акиму города и районов обеспечить:

Управлению здравоохранения Западно-Казахстанской области:

ограничить оказание плановых медицинских услуг (плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация);

обеспечить потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях, необходимых для лечения пациентов с КВИ;

обеспечить внедрение карантина в стационарных организациях здравоохранения;

обеспечить использование масок или респираторов высокой степени защиты медицинским работникам и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на КВИ;

Управлению образования Западно-Казахстанской области обеспечить:

соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в детских дошкольных организациях (проветривание, влажная уборка не менее трёх раз в смену, дезинфекция);

кварцевание помещений групп в детских дошкольных учреждениях с последующим проветриванием;

проведение утреннего фильтра (осмотр при приеме детей в группу) в детских дошкольных учреждениях;

запрет экскурсий учащихся во время каникул и срока действия чрезвычайного положения.

Территориальным управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг на вверенных территориях обеспечить:

проведение совместно с местными исполнительными органами информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике распространения КВИ, с использованием средств массовой информации;

проведение мероприятий по обеспечению санитарно-карантинного контроля;

контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина. Уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин);

организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения КВИ, раздачу памяток всем выезжающим гражданам Республики Казахстан из Казахстана и всем гражданам, приезжающим из-за рубежа по вопросам профилактики КВИ;

инструктаж сотрудников пунктов пропуска на Государственной границе по мерам профилактики и предупреждения распространения КВИ;

усилить санитарно-карантинный контроль (проведение термометрии и анкетирование лиц) на автопереходах на границе с Российской Федерацией и санитарных блокпостах Чигирлауского и Акжаикского районов;

принятие иных мер по исполнению Постановления Главного государственного санитарного врача РК от 22 марта 2020 года № 26 (с изменениями и дополнениями от 26 марта 2020 года № 27).

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения филиала «Национальный центр экспертизы» по Западно-Казахстанской, «Центр дезинфекции по Западно-Казахстанской области» области обеспечить:

лабораторное обследование больных с подозрением на КВИ и контактных;

дезинфекционную обработку очагов КВИ;

неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных материалов для забора образцов от больных КВИ, тест-систем, диагностикумов для проведения полимеразно-цепной реакции, вирусологических исследований, молекулярно-генетического исследования.

Настоящее постановление довести до сведения всех государственных органов и организаций, а также иных заинтересованных лиц, в том числе и через средства массовой информации. Настоящее постановление обязательно для исполнения всеми индивидуальными предпримателями, физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. При нарушении требований настоящего Постановления, а также режима чрезвычайного положения принять все предусмотренные законодательством меры по привлечению ответственных лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. Считать утратившими силу постановления Главного государственного врача ЗКО от 19 марта 2020 года № 1-ПГВр «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области», от 21 марта 2020 года № 2-ПГВр «О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача ЗКО «Об усилении мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области». Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей руководителя департамента Мустаева Н.Е. Настоящее постановление вступает в законную силу с 12 часов 00 минут 28 марта 2020 года, за исключением подпунктов 3, 4, 5, 6) пункта 2 Настоящего постановления (которые вступают в законную силу с 00 часов 00 минут 30 марта 2020 года).

_№__Я, Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Арыспаев Мухамгали Каиржанович, на основании подпункта 6) пункта 12 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15 марта 2020 года №285, ПриказаМинистра торговли и интеграции РК от 21.03.20 г. №60-НҚ и Министра здравоохранения РК от 21.03.20 г. №182«О внесении изменений в совместный приказ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года №53-НҚ и Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года №169 «Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстане», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №26 «О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» (далее - Постановление), в целях защиты жизни и здоровья и недопущения завоза и распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекции (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО), руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V,1) приостановить деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес центров, тренажерных залов, детских развлекательных центров, организаций внешкольного дополнительного образования (центров развития, образования, кружков, факультативов и других объектов), компьютерных и интернет клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и других), санаторно-курортных объектов, кальянных (в том числе запретить использование кальянных в объектах общепита), всех непродовольственных торговых рынков, в том числе скотных, вещевых, автомобильных, строительных (за исключением продуктовых рынков и продуктовых складов на территории рынков), крупных торговых домов, центров площадью 2000 кв.м и более, торгово-развлекательных центров (за исключением расположенных в них объектов по реализации продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения), бильярдных и игровых залов, боулинг-центров, букмекерских контор, лото, футбольных полей, парков, свадебных салонов, ломбардов и любых других развлекательных объектов; 2) ограничить работу с 09.00 часов до 21.00 часа торговых объектов площадью менее 2000 кв.м. (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины и другие объекты розничной торговли). Не допускать образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра. Осуществлять реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов; 3) ограничить работу с 10.00 до 18.00 часов объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые, шашлычные и другие), с количеством посетителей не более 50 человек, с разрешением после 18.00 до 22.00 часов осуществлять доставку на дом/еду на вынос. Обеспечить соблюдение расстояние между столами не менее 2 (двух) метров. Запретить в столовых на линии раздачи самообслуживание посетителями; 4) усилить на объектах массового пребывания людей и жизнеобеспечения (объекты торговли, продовольственные и непродовольственные рынки, объекты религиозного назначения, ЦОНы, коммунального хозяйства, бани, сауны, объекты пищевой и непищевой промышленности, общественного питания, вокзалы, автовокзалы, аэропорт, объекты сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, ателье, гостиницы и другие), объекты здравоохранения (в том числе аптеки) санитарно-дезинфекционный режим: - обеспечить наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения (в том числе санитарных узлах); - обеспечить установку санитайзеров для обработки рук (в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое средство с пролонгированным антимикробным действием); - каждые 3 (три) часа проводить обработку специальными дезинфекционными средствами поверхностей: столов, стульев, поручней экскалаторов и лестниц, дверей, лифтов, полов, раковин для мытья рук и иных поверхностей не исключающих контакта с руками посетителей; - проводить регулярную влажную уборку с применением дезинфекционных средств всех помещений (в том числе сан.узлов); - проводить регулярное проветривание объектов (не реже чем через каждые 6 часов); - дезинфицировать приточно-вытяжные установки; - обрабатывать прилегающую к объектам территорию дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки; - оказывать услуги населению в масках, подлежащих замене каждые 3 (три) часа и с использованием одноразовых перчаток, подлежащих замене не менее 2 (двух) раз в смену. В случаях нарушения целостности средств защиты производить незамедлительную замену их; - не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); - закрепить ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных требований; 5) обеспечить полный карантин (запрет посещений) и усиленный санитарно-дезинфекционный режим в медицинских организациях (стационарного типа), медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа; 6) обеспечить обработку общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (один раз в день), мест общего пользования (тротуары, парки, скверы, площади и другие) с применением моющих и дезинфицирующих средств (один раз в сутки). Водители общественного транспорта (в том числе такси) и кондукторы при осуществлении пассажирских перевозок должны быть в масках и перчатках; 7) обеспечить регулярное информирование населения по вопросам профилактики КВИ, принять меры по предупреждению паники среди населения.1) охрану мест госпитализации больных (инфекционных, провизорных и карантинных стационаров) с подозрением на КВИ, контактных по КВИ, а также лиц, прибывших из стран неблагополучных по КВИ; 2) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ. 3) ограничение деятельности пассажирских перевозок: - запрет пассажирских перевозок неофициальным (незарегистрированным) частным перевозчикам между областями и районами Западно-Казахстанской области, за исключением лиц, направляющихся на лечение; - запрет пассажирских перевозок официальным (зарегистрированным) частным перевозчикам между районами и по направлению к Атырауской и Актюбинской областям, за исключением автобусных сообщений, и лиц, направляющихся на лечение; 4) запрет выезда с территории Западно-Казахстанской области в Российскую Федерацию граждан Республики Казахстан, всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан, лиц, направляющихся на лечение в Российскую Федерацию, транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными и непродовольственными товарами для нужд Западно-Казахстанской области (с строгим соблюдением дезинфекционного режима и личной гигиены: использование масок, перчаток и дез.средств); 5) запрет въезда на территорию Западно-Казахстанской области жителей других регионов; 6) запрет жителям Западно-Казахстанской области передвижения автомобильным транспортом по направлению к Атырауской и Актюбинской областям, за исключением передвижения посредством автобусных сообщений, и лиц, направляющихся на лечение;5) усилить охрану мест госпитализации больных (инфекционных, провизорных и карантинных стационаров) с подозрением на КВИ, контактных по КВИ, а также лиц, прибывших из стран неблагополучных по КВИ;