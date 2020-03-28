Ограничение начнет действовать с 00.00 30 марта, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 28 марта, главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев постановил ограничить работу объектов общественного питания с 10.00 до 18.00. После указанного времени кафе и ресторанам разрешено организовать доставку еды на дом.
Кроме того, департаменту полиции ЗКО, акиму города и районов обеспечить охрану мест госпитализации больных (инфекционных, провизорных и карантинных стационаров) с подозрением на КВИ, контактных по КВИ, а также лиц, прибывших из стран неблагополучных по КВИ, принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ.
- Ограничение деятельности пассажирских перевозок:
- запрет пассажирских перевозок неофициальным (незарегистрированным) частным перевозчикам между областями и районами Западно-Казахстанской области, за исключением лиц, направляющихся на лечение;
- запрет пассажирских перевозок официальным (зарегистрированным) частным перевозчикам между районами и по направлению к Атырауской и Актюбинской областям, за исключением автобусных сообщений, и лиц, направляющихся на лечение;
- запрет выезда с территории Западно-Казахстанской области в Российскую Федерацию граждан Республики Казахстан, всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан, лиц, направляющихся на лечение в Российскую Федерацию, транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными и непродовольственными товарами для нужд Западно-Казахстанской области (со строгим соблюдением дезинфекционного режима и личной гигиены: использование масок, перчаток и дез.средств);
- запрет въезда на территорию Западно-Казахстанской области жителей других регионов;
- запрет жителям Западно-Казахстанской области передвижения автомобильным транспортом по направлению к Атырауской и Актюбинской областям, за исключением передвижения посредством автобусных сообщений, и лиц, направляющихся на лечение – говорится в постановлении.
Следует отметить, что запрет на выезд и въезд на территорию ЗКО начнет действовать с 00.00 30 марта.
С полным текстом постановления главного государственного санитарного врача Мухамгали Арыспаева можно ознакомиться здесь
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 204. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
