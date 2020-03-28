С 26 марта по 25 апреля пройдет дистанционный отборочный тур пятого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заявки на конкурс «Бала дауысы» в этом году в онлайн-режиме Иллюстративное фото с сайта fpp.kz Организаторы конкурса приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет стать участниками одного из самых масштабных музыкальных проектов страны. Для участия в онлайн-отборочном туре необходимо заполнить заявку и прислать видео своего выступления, в котором надо будет исполнить отрывки из двух-трёх песен на любом языке и в любом жанре. По итогам отборочного тура будут определены 17 финалистов, которые будут приглашены в начале июня в г. Алматы, чтобы узнать имена своих наставников и начать подготовку к супер-финалу. «Бала дауысы» - это социальный проект, участие на всех его этапах  бесплатное, а его победители и призеры становятся обладателями Грантов на обучение в музыкальных учебных заведениях страны и путевок в сказочный Диснейленд. Предварительная информация доступна уже сейчас на сайте www.baladauysy.kz, приём заявок начнется с 26 марта на сайте www.notka.kz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.