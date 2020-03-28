Всего в Казахстане зарегистрирован 191 случай заражения.  Парк, площади и улицы дезинфицируют в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно информации минисерства здравоохранения РК, в республике зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Впервые заражение подтверждено в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях. На утро 28 марта в республике выявлен 41 новый случай заражения  COVID-19, из них г. Нур-Султан - 32 случая, г. Алматы -2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Акмолинской области - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Атырауской области -1 случай. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтвержден 191 случай регистрации коронавируса, из них: г. Нур-Султан – 107 случаев, г. Алматы – 57 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 4 случая, Акмолинской области - 5 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 2 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 191. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.