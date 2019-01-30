Местные жители выразили беспокойство после распространенной информации о том, что якобы земельный участок, на котором расположена аварийная школа №1, продан в частные руки, и после сноса здания там построят бизнес центр. По словам акима города Атырау, здание средней школы №1 им. М. Жумабаева было построено в 1950 году. В октябре 2017 года ТОО «Техэксперт-Эко» было проведено техническое обследование здания для определения текущего состояния, надежности, несущей способности и устойчивости основных строительных конструкций. - По результатам технического обследования, экспертной организацией было дано заключение о том, что несущие и ограждающие конструкции стен междуэтажного перекрытия и покрытия здания не отвечают предъявленным к ним эксплуатационным требованиям, и здание школы подлежит сносу. В связи с этим акиматом города Атырау было издано соответствующее постановление о сносе, - пишет Алимухаммед Куттумуратулы. В настоящее время ТОО «Синтез» разрабатывает проектно-сметную документация для сноса здания школы №1 и строительства новой школы на 160 мест на этом же земельном участке. - После завершения разработки ПСД и прохождения процедуры государственной экспертизы будут проведены работы по организации конкурса для строительства нового здания школы. Ожидаемое начало строительства: апрель-май 2019 года, - уточнил градоначальник. Отметим, что в настоящее время учащиеся аварийной средней школы №1 временно обучаются в СШ №18, так как данная школа наиболее близко расположена к школе №1. - Слухи о том, что земельный участок, на котором расположена СШ №1, продан третьим лицам, и на нем будет построен бизнес-центр, не соответствуют действительности, - заключил Алимухаммед Куттумуратулы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.