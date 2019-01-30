Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы полиции ЗКО, 28 января в 08:30 водитель транспортного средства «DAF» (фура с прицепом) ехал по автодороге Уральск-Меловые горки в восточном направлении. Напротив Птицефабрики водитель сбил пешехода 1977 года рождения. - В результате ДТП пешеход с различными травмами была госпитализирована в больницу. Автомашина водворена на спецстоянку. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что женщина была добавлена в Областнуб многопрофильную больницу. - Пациентке проведена операция. Она переведена в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, состояние ее было крайне тяжелое. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, ее перевели в отделение травматологии, - рассказали в управленит здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.