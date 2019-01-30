По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет 12 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до -22. В Атырау будет солнечная погода. Днем 7 градусов мороза, ночью 13 градусов ниже нуля. В Актобе переменная облачность, -12 градусов днем и -17 ночью. В Актау будет солнечно, днем 5 градусов выше нуля, ночью до 4 градусов ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.