Фуры столкнулись недалеко от АЗС "Казмунайгаз", из-за чего образовалась огромная пробка. Полицейские вручную регулируют движение, чтобы водители других автомобилей смогли проехать. Как именно произошло ДТП и есть ли пострадавшие - неизвестно. На месте работают дознаватели. Другие подробности выясняются.