Поставив такую кровать вы не будете нуждаться в свободном пространстве
Захотелось новых высот? Купите двухуровневую кровать. Есть много вариаций, которые очень экономят пространство.
Три основных вида:
Кровать - трансформеродноместные, двух или трёх местные
выдвигающаяся
кровать - чердак
Чаще всего делают из:
дерево – классически дорого, но красиво и экологично.
металлический профиль – модное сейчас направление. Любят дизайнеры.
ДСП – самый распространенный вариант, благодаря своей не дорогой стоимости.
Компактная - Для маленькой площади преимущество такой кровати очень велики.
В связи с этим популярна в детской и для молодых семей в малогабаритных квартирах. Но всегда является «изюминкой» интерьера. Кроме экономии места, появляются дополнительные места для хранения. Все смотрится стильно и со вкусом.
Если вы не стеснены площадью, поставьте двухуровневые кровати в комнату для гостей. И тогда больше друзей смогут остаться у вас. Спальных мест станет в два раза больше.
Для семьи с детьми, живущих в однокомнатной квартире - это лучший вариант. Причем есть удобные варианты, когда нижняя часть складывается в диван, освобождая ребенку место для игр на день.
Площадь вашей комнаты будет использоваться рациональнее. Разнообразие моделей позволит выбрать на любой вкус. Дешевле, чем покупать три или две кровати по отдельности.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!