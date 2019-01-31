Кровать - трансформер одноместные, двух или трёх местные

выдвигающаяся

кровать - чердак

дерево – классически дорого, но красиво и экологично.

металлический профиль – модное сейчас направление. Любят дизайнеры.

ДСП – самый распространенный вариант, благодаря своей не дорогой стоимости.

Три основных вида:Чаще всего делают из:Компактная - Для маленькой площади преимущество такой кровати очень велики.В связи с этим популярна в детской и для молодых семей в малогабаритных квартирах. Но всегда является «изюминкой» интерьера. Кроме экономии места, появляются дополнительные места для хранения. Все смотрится стильно и со вкусом.Если вы не стеснены площадью, поставьте двухуровневые кровати в комнату для гостей. И тогда больше друзей смогут остаться у вас. Спальных мест станет в два раза больше.Для семьи с детьми, живущих в однокомнатной квартире - это лучший вариант. Причем есть удобные варианты, когда нижняя часть складывается в диван, освобождая ребенку место для игр на день.Площадь вашей комнаты будет использоваться рациональнее. Разнообразие моделей позволит выбрать на любой вкус. Дешевле, чем покупать три или две кровати по отдельности.