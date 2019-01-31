Это рецепт для лечения глазных заболеваний от знаменитого врача – академика Филатова. Еще один волшебный эликсир, который позабыли. Скорее всего, есть еще среди нас те, кто проходил лечение по его программе.   Эликсир для тех, кто слабо видит:
  • 100 г сока алоэ,
  • 500 г грецких орехов,
  • 300 г меда,
  • сок 3-4 лимонов.
Великий академик времен СССР долго и тщательно занимался этим вопросом. Все продумал и опробовал. Несколько важных моментов исполнения, которые доктор просил выполнять: Алоэ – подойдет растение только от 3лет. Желательно брать листья снизу, те которые покрупнее. Промойте кипяченой водой и поставьте в холодильник на две недели. За это время в растении активизируется выработка тех веществ, которые Вам помогут. По истечении срока снова помойте, срежьте зубчики и измельчите любым способом для получения сока. Орехи измельчите. Все смешайте и принимайте по 1 десерт.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Натуральный эликсир полезен для всего организма. Ведь в нем просто клад витаминов. Но длительно употреблять не надо. Все должно быть в меру. При частом употреблении алоэ может вызвать воспалительные процессы ЖКТ. Всегда помните о мере, и Ваши глазки будут святиться здоровьем. К сожалению, сок алоэ имеет ряд противопоказаний. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!