Иллюстративное фото из архива "МГ" На расширенном заседании правительства Президент поручил всем министрам носить казахстанские костюмы. - Все привозят из-за рубежа. Ладно, модницы там и модники - им подавай "шанель-манель" и так далее. Но простой народ, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Надо пропагандировать собственную продукцию, одежду. Вот здесь сидящие - все мы должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного в этом нет. Если не присмотреться, то не видно, откуда он (костюм). В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих. И мы поднимем отечественную легкую промышленность, - выразил мнение Президент. Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев рассказал о программе импортозамещения. - 600 миллиардов тенге будут направлены в первую очередь на импортозамещение. В прошлом году у нас снизилось производство продуктов питания, потому что на 12,5 процента вырос импорт из РФ за счет курсовой разницы. (…) Все, конечно, Нурсултан Абишевич, производить не будем. Нам необходим безопасный уровень производства основных товаров для населения: продукты питания, одежда, другие товары народного потребления. В этой программе предусмотрены, - отметил Ерболат Досаев. Главе государства также сообщили, что в Казахстане есть компания по производству отечественной одежды, созданная двумя братьями. - Если мы откроем им дорогу, они тоже вырастут в большую компанию. Мы ищем, едем туда, сюда, на базары, но не используем свои внутренние рынки, - резюмировал Нурсултан Назарбаев. В 2015 году Президент назвал себя "ходячей рекламой казахстанской продукции".