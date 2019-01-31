В пресс-службе акима Уральска сообщили, что сельхозярмарка проводится с целью сдержать рост цен на социально значимые продовольственные товары. Ярмарка пройдет в торговом доме «Весы» по ул. Д. Нурпеисовой, 40 (сзади рынка "Жалын") в субботу, 2 февраля. Начнется она в 9.00 и продлится до 17.00. - В целях поддержки предпринимательской деятельности в городе товаропроизводителям торговые места будут предоставляться на бесплатной основе. Приглашаем крестьянские хозяйства, производителей и переработчиков сельхозпродукции, а также оптовых поставщиков принять участие, - сообщили в пресс-службе акима города. Телефоны для справок: 8 775 655 71 97, 8777 567 70 15.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.