Жители микрорайона Атырау в социальных сетях пожаловались на несанкционированную мусорную свалку. - Эта улица Шманова стала глобальной мусорный свалкой строительного мусора и отходов, люди туда скидывают весь мусор, который гниет и воняет. Летом невозможно дышать, так как эта свалка горит. Рядом находится детский сад. Рядом Урал. Все это является большой экологической проблемой, - пожаловались местные жители властям. Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе ТОО "Спецавтобаза", занимающимся санитарной очисткой города, 30 января заместителю директора по санитарной очистке вышеуказанного предприятия вынесен строгий выговор. - Кроме того, городской отдел ЖКХ объявил конкурс на ликвидацию стихийных свалок, его победитель пока не определён, - уточнили в пресс-службе коммунального предприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.