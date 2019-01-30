15 марта Анастасия с мамой должна быть на лечении в Самаре в клинике Середавина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам мамы девочки Любови Киркиной, Насте необходимо пройти второй курс лечения.
- В марте Насте нужно пройти второй курс противорецидивного лечения в Самаре в клинике Середавина. У Насти остеомелит левой пяточной кости. После нескольких курсов лечения в Самаре в клинике Середавина рана стала уменьшаться. Без необходимого лечения рана не закроется. В сентябре 2018 года Настя прошла один курс противорецидивного лечения в Самаре в клинике Середавина, после которого ей сделали операцию на пятке. Через 6 месяцев ей нужно пройти второй курс противорецидивного лечения в Самаре в клинике Середавина. Мы просим помочь нам поехать на лечение. На лечение необходимо 70 тысяч рублей (420 тысяч тенге). Хотелось бы сказать спасибо всем, кто нам помогает. Без помощи людей мы бы не смогли лечить Настю, - говорит Любовь Киркина.
Также Любовь рассказала, что ее дочери после операции в Москве на позвоночник стало намного легче.
- После операции на позвоночник она стала лучше ходить. В Самаре врач сказал, что шанс есть, что рана (на пятке - прим. автора) закроется, но нужно 2 раза в год получать лечение. В Самаре Настя сначала в течение семи дней проходит курс лечения, потом ей делают операцию на пятке. В сентябре прошлого года ей делали операцию уже без наркоза, - сообщила Любовь.
Нужно отметить, что мама Насти не в первый раз обращается с просьбой о помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид
детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму
им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию
. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге
. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли
собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Народный банк Казахстана KZ286012353000016141
Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)
Киви-кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд 5169493191223133
Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.
