Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам жильцов дома, где пострадали трое детей из одной семьи, клопов травили в двух квартирах на седьмом этаже. Пострадавшая семья проживала на восьмом. Также соседи рассказали, что владельцы квартир, которые травили, заранее уехали и никого не оповестили о дезинфекции. В областную детскую больницу поступили трое несовершеннолетних детей с диагнозом «токсическое отравление». Один из них - шестилетний мальчик - скончался, не приходя в сознание. - Остальные двое детей на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области. По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, по факту гибели мальчика начали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности». - Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Назначены все необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.