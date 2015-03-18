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Социум

На Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут пять дней (программа)

О том, какие мероприятия и где пройдут, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Праздничные гуляния в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 марта в поселке Круглоозерное. В Казахском драмтеатре 21 марта в 15.00 пройдет областной фестиваль «Одна страна – одна судьба». Театрализованное представление, посвященное дню весеннего равноденствия, начнется 22 марта в 10 часов на площади С. Датова. Праздничный концерт в честь Наурыз мейрамы состоится 22 марта 11.00 на площади перед центром молодежного творчества (бывший ДК Ремзавода). Городские соревнования по тогызкумалаку, казахша к
gorod
На Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут пять дней (программа)
О том, какие мероприятия и где пройдут, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Праздничные гуляния в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 марта в поселке Круглоозерное. В Казахском драмтеатре 21 марта в 15.00 пройдет областной фестиваль «Одна страна – одна судьба». Театрализованное представление, посвященное дню весеннего равноденствия, начнется 22 марта в 10 часов на площади С. Датова. Праздничный концерт в честь Наурыз мейрамы состоится 22 марта 11.00 на площади перед центром молодежного творчества (бывший ДК Ремзавода). Городские соревнования по тогызкумалаку, казахша курес, асык ату пройдут 22 марта на площади С. Датова. Массовые спортивно-культурные мероприятия по пропаганде национальных традиций пройдут 22 марта. Также праздничные мероприятия, выставка национальной кухни, народные игры, состязания пройдут 22 марта во всех районах области. А 22 и 23 марта в 16.00 в драмтеатре им. А.Н. Островского желающие могут посмотреть постановку Г. Мусрепова «Козы Корпеш Баян Сулу». Напомним, на Наурыз казахстанцы отдохнут 5 дней, так как государственный праздник Наурыз мейрамы отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта включительно. Праздничный день с субботы 23 марта переносится на понедельник 25 марта. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать с 21 по 25 марта.
Наурыз выходные

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