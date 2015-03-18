На Наурыз мейрамы казахстанцы отдохнут пять дней (программа)

О том, какие мероприятия и где пройдут, узнавали корреспонденты портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Праздничные гуляния в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 марта в поселке Круглоозерное. В Казахском драмтеатре 21 марта в 15.00 пройдет областной фестиваль «Одна страна – одна судьба». Театрализованное представление, посвященное дню весеннего равноденствия, начнется 22 марта в 10 часов на площади С. Датова. Праздничный концерт в честь Наурыз мейрамы состоится 22 марта 11.00 на площади перед центром молодежного творчества (бывший ДК Ремзавода). Городские соревнования по тогызкумалаку, казахша к