На одной из улиц Уральска после капремонта провалился асфальт

На улице Алматинская первый этап ремонта автодороги закончился осенью прошлого года, однако как только сошел снег, на ней появились дыры, а в одном месте асфальт вовсе провалился. В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые посетовали на автодорогу по улице Алматинской. Выехавшие на место корреспонденты портала "Мой ГОРОД" действительно обнаружили на автодороге дыры. На покрытии то и дело встречаются выбоины диаметром 60-80 см, а на пересечении улиц Алматинская и Просторная на обочине возле бордюра асфальт вовсе провалился. Более того, видно, что под слоем асфальта образовалась пустота. С обоч