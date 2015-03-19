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Социум

На одной из улиц Уральска после капремонта провалился асфальт

На улице Алматинская первый этап ремонта автодороги закончился осенью прошлого года, однако как только сошел снег, на ней появились дыры, а в одном месте асфальт вовсе провалился. В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые посетовали на автодорогу по улице Алматинской. Выехавшие на место корреспонденты портала "Мой ГОРОД" действительно обнаружили на автодороге дыры. На покрытии то и дело встречаются выбоины диаметром 60-80 см, а на пересечении улиц Алматинская и Просторная на обочине возле бордюра асфальт вовсе провалился. Более того, видно, что под слоем асфальта образовалась пустота. С обоч
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На одной из улиц Уральска после капремонта провалился асфальт
На улице Алматинская первый этап ремонта автодороги закончился осенью прошлого года, однако как только сошел снег, на ней появились дыры, а в одном месте асфальт вовсе провалился.
remont (5)
remont (5)
 В редакцию "МГ" обратились уральцы, которые посетовали на автодорогу по улице Алматинской. Выехавшие на место корреспонденты портала "Мой ГОРОД" действительно обнаружили на автодороге дыры. На покрытии то и дело встречаются выбоины диаметром 60-80 см, а на пересечении улиц Алматинская и Просторная на обочине возле бордюра асфальт вовсе провалился. Более того, видно, что под слоем асфальта образовалась пустота. С обочины прямо под асфальт бежит вода от растаявшего снега. Заместитель руководителя отдела ЖКХ ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ рассказал, что ремонт автодороги по ул.Алматинская еще не закончен. - Еще до начала ремонта на этой улице под дорогой меняли водопроводную трубу, - объяснил Бекжан ТУКЖАНОВ. - Видимо, из-за этого произошла просадка грунта. Мы обязательно скажем подрядчику, чтобы все устранили. Объект переходящий, поэтому с наступлением тепла подрядчик продолжит работы. К слову, на других улицах, которые также являются переходящими, тоже есть небольшие выбоины. Буквально вчера, 18 марта, жители улицы Шубина пожаловались на качество ремонта автодороги. Тогда также на новой дороге образовались гигантские ямы.
Пересечение улиц Алматинская и Акмолинская
Пересечение улиц Алматинская и Акмолинская
 Пересечение улиц Алматинская и Акмолинская
Улица Алматинская
Улица Алматинская
 Улица Алматинская
Пересечение улиц Алматинская и Просторная
Пересечение улиц Алматинская и Просторная
 Пересечение улиц Алматинская и Просторная
remont (4)
remont (4)
Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул.
Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул.
 Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул.
Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул.
Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул.
 Улица Центральная. Дорога на поселок Деркул. Фото Медета МЕДРЕСОВА        
дороги выбоины

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