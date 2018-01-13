Со слов водителя "Гранты", который сбил ребенка и женщину, он ехал по улице Гагарина в сторону центра. - Я ехал, не превышая скорости, и вдруг на дороге появились пешеходы. Они бежали через дорогу. Я стал тормозить, но из-за того, что дорога скользкая, не успел остановить машину. Серьезных травм они не получили, только ушибы. Женщина была с девочкой лет семи, - пояснил водитель. Женщину вместе с маленькой девочкой с места аварии забрала карета скорой помощи. На месте работают полицейские дознаватели. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшими оказались бабушка и 5-летняя внучка. - Пострадавшие были доставлены в больницу. Бабушку после осмотра отпустили домой, а внучка еще находится под наблюдением врачей. Состояние не тяжёлое, - пояснили в облздраве. Другие подробности ДТП выясняются.