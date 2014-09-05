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Социум

На площади Абая в Уральске выступит ВИА «Дос Мұқасан»

Концертная программа песен 80-90 годов с участием ансамбля «Дос-Мұқасан» начнется в 20.00 сегодня, 5 сентября, на площади имени Абая на проспекте Достык-Дружба. Фото с сайта dic.academic.ru «Дос-Мұқасан» - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алматы. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Название ансамбля происходило от сокращения имён участников: «Дос» - лидер ансамбля Досым Сулеев, «Му» - Мурат Кусаинов, «Ка» - Камит Санбаев, «Сан» - Саня (
Marat
На площади Абая в Уральске выступит ВИА «Дос Мұқасан»
Концертная программа песен 80-90 годов с участием ансамбля «Дос-Мұқасан» начнется в 20.00 сегодня, 5 сентября, на площади имени Абая на проспекте Достык-Дружба.
Dosmukasan-1
Dosmukasan-1
 Фото с сайта dic.academic.ru «Дос-Мұқасан» - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алматы. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Название ансамбля происходило от сокращения имён участников: «Дос» - лидер ансамбля Досым Сулеев, «Му» - Мурат Кусаинов, «Ка» - Камит Санбаев, «Сан» - Саня (Александр) Литвинов. Как сообщили в городском акимате, легенды казахстанской эстрады 70-80 годов прошлого века уже прибыли в город. Перед уральцами выступят Мурат КУСАИНОВ, Нуртас КУСАИНОВ, Акжол МЕЙРБЕКОВ, Искаир АБАХАНОВ. В программе попурри из песен ансамбля, также известные песни «Алатау», «Қайдасың, «Жігіттер жыры», «Жайдарман» и другие. «Мой ГОРОД» планирует проведение онлайн-трансляции этого ретро-концерта. Напомним, в эти дни Уральск отмечает день рождения. Основные празднества пройдут завтра, 6 сентября на пешеходной улице им. Дины Нурпеисовой, где горожане смогут посетить цветочную выставку и выставку прикладного искусства на тему «Экспо-2017». В 15.00 в Ледовом дворце пройдет еще одна выставка, на этот раз «Сапалы өнім», а вечером на стадионе имени Петра Атояна состоится концерт с участием Дильназ АХМАДИЕВОЙ и Кайрата НУРТАСА.

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