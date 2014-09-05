На площади Абая в Уральске выступит ВИА «Дос Мұқасан»

Концертная программа песен 80-90 годов с участием ансамбля «Дос-Мұқасан» начнется в 20.00 сегодня, 5 сентября, на площади имени Абая на проспекте Достык-Дружба. Фото с сайта dic.academic.ru «Дос-Мұқасан» - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алматы. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Название ансамбля происходило от сокращения имён участников: «Дос» - лидер ансамбля Досым Сулеев, «Му» - Мурат Кусаинов, «Ка» - Камит Санбаев, «Сан» - Саня (