На полмиллиона тенге оштрафовали жителя Атырау за двойное гражданство

По информации департамента полиции Атырауской области, 47-летний житель Курмангазинского района является гражданином Казахстана с рождения. Впервые он оформил документы, удостоверяющие его личность как гражданина РК в 2002 году.

Между тем, в 2023 году, продолжая оставаться гражданином Казахстана, он получил российский паспорт.

- В суде мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 140 МРП (516 880 тенге). Штраф полностью взыскан в доход государства, – сообщили в полиции.