На полмиллиона тенге оштрафован житель Атырау, пополнивший счет телефона сотрудника ДКУИС

Иллюстративное фото с сайта khabar24.kz Административное дело в отношении нарушителя было рассмотрено специализированным административным судом города Атырау.

По материалам дела, нарушитель, находясь на пробационном контроле ДКУИС Атырауской области, 29 января текущего года пополнил баланс мобильного телефона старшего инспектора ДКУИС Атырауской области на сумму 1000 тенге.

- Своими действиями мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 676 КоАП - "Предоставление незаконного вознаграждения физическими лицами", - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда г. Атырау.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 481 000 тенге.