На пост президента в РК претендуют пенсионер, владелец АЗС и водитель

Иллюстративное фото с сайта yvision.kz В списке претендентов на президентское кресло появилось еще три новых имени. Итого число желающих принять участие в выборах достигло девяти, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. По информации Центральной избирательной комиссии, среди самовыдвиженцев появились: общественный деятель Есенбек Уктешбаев, 1958 года рождения, проживающий в Алматы, пенсионер Якобжан Джунисбеков, 1946 года рождения, также проживающий в Алматы, начальник АЗС ТОО "Астана Мунай Груп 2007" Канат Жуман, 1969 года рождения, проживающий в Астане. Кроме того, в списке заявлен претендент