Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

На пост президента в РК претендуют пенсионер, владелец АЗС и водитель

Иллюстративное фото с сайта yvision.kz В списке претендентов на президентское кресло появилось еще три новых имени. Итого число желающих принять участие в выборах достигло девяти, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. По информации Центральной избирательной комиссии, среди самовыдвиженцев появились: общественный деятель Есенбек Уктешбаев, 1958 года рождения, проживающий в Алматы, пенсионер Якобжан Джунисбеков, 1946 года рождения, также проживающий в Алматы, начальник АЗС ТОО "Астана Мунай Груп 2007" Канат Жуман, 1969 года рождения, проживающий в Астане. Кроме того, в списке заявлен претендент
Marat
На пост президента в РК претендуют пенсионер, владелец АЗС и водитель
Иллюстративное фото с сайта yvision.kz
Иллюстративное фото с сайта yvision.kz
 Иллюстративное фото с сайта yvision.kz В списке претендентов на президентское кресло появилось еще три новых имени. Итого число желающих принять участие в выборах достигло девяти, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. По информации Центральной избирательной комиссии, среди самовыдвиженцев появились: общественный деятель Есенбек Уктешбаев, 1958 года рождения, проживающий в Алматы, пенсионер Якобжан Джунисбеков, 1946 года рождения, также проживающий в Алматы, начальник АЗС ТОО "Астана Мунай Груп 2007" Канат Жуман, 1969 года рождения, проживающий в Астане. Кроме того, в списке заявлен претендент в кандидаты от КНПК Тургун Сыздыков. Он родился в 1947 году и является председателем Акмолинского областного филиала профосоюзов работников государственных банковских учреждений. В ЦИК распространили информацию об уже известных претендентах, чьи имена были названы вчера, 4 марта. Аскар Сыргабаев, 1959 года рождения является индивидуальным предпринимателем, проживет в Астане, Сафиолла Алдажанов, 1962 года рождения, временно не работает, также проживает в Астане, Лимана Койшиева, 1969 года рождения, является президентом общественного фонда "Рухани когам алемы", проживает в столице, Бахыт Абдукаримов, 1977 года рождения, инженер-строитель, проживает в Астане, Сухраб Мырзашев, 1984 года рождения, водитель, проживает в Астане. Примечательно, что Сухраб Мырзашев и Бахыт Абдукаримов работают на одном предприятии - ТОО "JH - Курылыс". Им обоим еще нет 40 лет. Однако, согласно Конституции, претендовать на президентский пост в нашей стране могут лишь граждане не моложе 40 лет.

Читайте также

Новости партнёров