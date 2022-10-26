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Социум

На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске

Врачи боятся, что насекомые могут стать источниками различных инфекций, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: zello__uralsk В Instagram-паблик zello_uralsk обратились сотрудники областной станции скорой медицинской помощи. По их словам, в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы. - Насекомые появились несколько месяцев назад. Мы обращались к руководству, однако они несвоевременно отреагировали на этот вопиющий случай. Лишь четвёртого октября провели одну единственную дезинсекцию. Ведь от них другими способами избавиться нельзя и с одного раза они не исчезнут, - пишут медики. Они опаса
Арайлым Усербаева
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
Врачи боятся, что насекомые могут стать источниками различных инфекций, передаёт портал «Мой ГОРОД».
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
Фото: zello__uralsk     В Instagram-паблик zello_uralsk обратились сотрудники областной станции скорой медицинской помощи. По их словам, в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы.
- Насекомые появились несколько месяцев назад. Мы обращались к руководству, однако они несвоевременно отреагировали на этот вопиющий случай. Лишь четвёртого октября провели одну единственную дезинсекцию. Ведь от них другими способами избавиться нельзя и с одного раза они не исчезнут, - пишут медики.
Они опасаются, что клопы могут с вещами попасть в дома и стать переносчиками различных заболеваний. Фельдшеры просят руководство провести повторную дезинсекцию. К своей жалобе работники станции скорой помощи приложили фотографии насекомых, некоторые из которых даже отложили яйца.

Постельный клоп - кровососущее насекомое. Они и их личинки питаются кровью человека и животных. Не исключается возможность передачи ими организмов, которые вызывают туляремию, бруцеллёз, оспу, гепатит В, туберкулёз, брюшной тиф и сибирскую язву.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.  
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
Фото: zello__uralsk
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
Фото: zello__uralsk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
скорая фельдшеры клопы

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