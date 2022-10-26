На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске

Врачи боятся, что насекомые могут стать источниками различных инфекций, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: zello__uralsk В Instagram-паблик zello_uralsk обратились сотрудники областной станции скорой медицинской помощи. По их словам, в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы. - Насекомые появились несколько месяцев назад. Мы обращались к руководству, однако они несвоевременно отреагировали на этот вопиющий случай. Лишь четвёртого октября провели одну единственную дезинсекцию. Ведь от них другими способами избавиться нельзя и с одного раза они не исчезнут, - пишут медики. Они опаса