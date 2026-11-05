На предприятиях «Казахмыса» отремонтировали 34 социально-бытовых объекта

Работы охватывают бытовые корпуса, общежития, столовые, душевые, здравпункты и другие помещения, обеспечивающие повседневные потребности работников.



Программой охвачено 90 объектов в Жезказганском, Балхашском и Карагандинском регионах, а также на площадке Шатыркуль. На сегодняшний день ремонт завершён на 34 объектах, на 30 ведутся строительно-монтажные работы, ещё 26 готовятся к обновлению.



На предприятиях производственного объединения «Jezqazgan Tau-ken ondirisi» завершены работы на 17 объектах. В частности, на Западно-Жезказганском руднике отремонтирован бытовой корпус шахты 73–75, восстановлен тёплый переход и установлена автоматизированная система медицинского осмотра. На Южно-Жезказганском руднике обновлены бытовые помещения и кровля административно-бытового корпуса, а на руднике Жомарт — бытовые корпуса, оконные и дверные блоки.



В Балхашском регионе работы завершены на 6 объектах производственного объединения «Balqash Tau-ken ondirisi». На руднике Саяк отремонтированы столовая «Тастау», душевые помещения и сауна, обновлена система кондиционирования. На производственных площадках Балхаша также проведён ремонт гардеробных, душевых и административно-бытовых помещений.



На площадке Шатыркуль обновлены административно-бытовые и жилые помещения, здравпункт, прачечная и комната приёма пищи.



В Карагандинском регионе завершён ремонт 6 объектов производственного объединения «Qaragayly Tau-ken ondirisi». На Карагайлинской обогатительной фабрике обновлены столовая и душевая, на рудниках Хаджиконган и Абыз — жилые модули и производственно-бытовые помещения.



На предприятиях «Kazakhmys Smelting» проведён капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений Балхашского медеплавильного завода и душевых плавильного цеха Жезказганского медеплавильного завода.



Работы ведутся и на других производственных площадках. В числе объектов — общежитие на 330 мест рудника Жомарт, бытовые корпуса и здравпункт Жезказганских обогатительных фабрик, административно-бытовые помещения рудников Нурказган, Абыз и Саяк, а также объекты обогатительных фабрик и ремонтных подразделений.



Обновление бытовой инфраструктуры направлено на создание надлежащих условий для работников в течение всей смены — от прохождения медицинского осмотра и подготовки к работе до питания, отдыха и соблюдения личной гигиены.



Для «Казахмыса» обеспечение безопасных и достойных условий труда включает не только производственные участки, но и повседневную бытовую среду сотрудников. Реализация программы позволит последовательно улучшать состояние социально-бытовых объектов на предприятиях компании.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS