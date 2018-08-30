По словам Тимербулата Шакиржанова, вопрос о том, чтобы сделать проспект Достык пешеходной зоной, поднимается общественностью на протяжении десятков лет. - Загазованность, загруженность транспортом, вибрация – все это, безусловно, влияет на памятники истории архитектуры XIX века далеко не положительным образом. Проблема сохранения исторического центра поднимается общественностью, градостроителями не один год. Для сохранения исторических памятников архитектуры планируется ограничить движение по проспекту Достык-Дружба. Сейчас мы, при поддержке акима области разработали проект, согласно которому здесь будет расширена пешеходная зона, рассматриваем возможность сужения проспекта до двух полос, только для общественного транспорта и спецавтотранспорта . Сократив проезжую часть, мы тем самым расширяем пешеходную зону. По обеим сторонам дороги предполагается построить и велосипедные дорожки. Для автомобилей будут расширены объездные пути по прилегающим и параллельным улицам, будет организован подход к зданиям,чтобы обеспечить условия для привлечения бизнеса, - рассказал главный архитектор Уральска. По его словам, опыт других городов (в Казани есть улица Баумана, в Алматы недавно открыли пешеходную улицу Панфилова) показывает хорошие результаты. - Самое главное у нас это историческое культурное наследие. Преобразовав проспект в пешеходный бульвар, мы не только сохраним памятники истории архитектуры, это даст толчок к развитию малого и среднего бизнеса, в городе появятся новые центры досуга для наших граждан! И что немаловажно поспособствует развитию туризма в нашем регионе, - отметил Шакиржанов. Впрочем, пока это только проект. И когда начнутся работы по проспекту Достык неизвестно.