- АО «Жайыктеплоэнерго» - это стратегический объект. Сегодня мы проверили готовность к отопительному сезону. Компанией за счет собственных средств из пяти котлов было отремонтировано три котла. Ремонт четвертого и пятого котлов завершены на 100%, ремонт третьего котла близится к завершению. Осталось провести к готовности оставшиеся два котла. Из шести водогрейных котлов, мы в прошлом году отремонтировали три котла, еще три котла привели к готовности. Проблемой для нас оставался ремонт самой высокой дымовой трубы 150 метров. В этом году ремонт был проведен, - рассказал Мурат Мукаев. По словам градоначальника, в целом готовность магистральных трубопроводов на сегодняшний день на хорошем уровне. Только в этом году 42900 метров магистральных трубопроводов мы в этом году отремонтировали 4000 км. Ремонт трубопроводов ТМ-4 и ТМ-8 идет к завершению. - Тем самым мы завершим ремонт всех магистральных трубопроводов города. Сейчас работы по ремонту завершаются на ТМ-8. Из 200 многоквартирных домов, которые были отключены от горячего водоснабжения, без воды остаются 29 домов. Все они крайний срок до 15 сентября будут подключены к горячему водоснабжению. После ремонта магистральных трубопроводов у нас останутся внутриквартальные трубопроводы. Их в Уральске насчитывается 219 км. Они подлежат текущему ремонту, и ремонт внутриквартальных трубопроводов будет продолжаться из года в год. Наше главное достижение это завершение ремонта всех магистральных трубопроводов, - рассказал Мурат Мукаев. Между тем, основной проблемой коммунальщиков остается взыскание долгов за горячую воду и тепло. - Если в конце отопительного сезона долг населения за тепло и горячую воду перед АО «Жайыктеплоэнерго» составлял 900 миллионов тенге, то на сегодняшний день сумма задолженности составляет 370 миллионов тенге. Для взыскания долгов мы начали совместную работу с правоохранительными органами и судисполнителями. При помощи спецкомплекса «Автоураган» мы выявили 150 автомобилей должников и водворили их на штрафстоянку. Кроме того, на 700 квартир должников имеется судебное решение. Сейчас с владельцами квартир работают судебные исполнители. За тепло мы должны платить, - рассказал аким Уральска, отметив, что отопительный сезон они планируют провести как и прошлый год, на высоком уровне. Со слов градоначальника, в прошлом отопительном сезоне обошлось без крупных аварий на трубопроводах. - Что касается домов, то в настоящее время проводится опресовка и другие работы, - заключил Мурат Мукаев.