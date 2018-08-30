Иллюстративное фото из архива "МГ" По ее словам, в текущем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 15 новых школ на 6100 мест. -К 1 сентября будут сданы 9 школ, до конца года еще 6. В результате будет решена проблема 2 аварийных, 2 старых, 14 трехсменных школ. В текущем году на ремонт 64 объектов образования выделено свыше 1,5 млрд. тенге. В настоящее время ремонтные работы во всех учебных заведениях завершены. Школы готовы к приему учащихся, - сообщила Лаззат Уразбаева. По словам спикера, на территории области проживают 5652 ребенка с особыми образовательными потребностями, 4851 из которых охвачены специальным и инклюзивным образованием. Условия для инклюзивного образования созданы в 292 детских садах и школах области. Принимаются меры по решению кадровой проблемы. Так, в общеобразовательных школах работают 17473 педагога. По сравнению с аналогичным периодом 2017г. удалось снизить потребность на 371 специалиста, однако на начало учебного года остается необходимость в учителях математики, русского, английского языков, химии, биологии, а также учителях начальных классов. Кадровый дефицит испытывают в Айтекебийском, Хобдинском, Каргалинском, Уилском и Иргизском районах. В целом, 1 сентября в актюбинские школы пойдут свыше 139 тысяч актюбинских детей, в том числе 16 528 – впервые.