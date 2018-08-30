Образование – высшее. Окончил Роял Холловей Университет Лондона по специальности «бакалавр экономики и менеджмента» по программе «Болашак», Национальный Аспирантский институт политических исследований по специальности «магистр государственного управления» по гранту Правительства Японии в рамках Программы молодых лидеров. Работал на различных должностях в Администрации Президента РК. До назначения занимал должность государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Аким области Алтай Кульгинов поблагодарил Каната Шариповича Канаева за его плодотворную работу на этой должности и отметил, что «с мая 2016 года К. Канаев возглавлял аппарат акима области, в соответствии с кадровой политикой Президента РК успешно реализована ротационная система «центр-регион», «регион-центр» и «областной центр-районы», придерживаясь принципов меритократии». Стоит отметить, что за этот период на руководящие должности в соответствии с этими принципами были назначены около 100 госслужащих, в том числе 32 госслужащих аппарата акима области. Из них более 95% - местные кадры.Кроме того, по решению конкурсной комиссии на должность руководителя аппарата акима города Уральска назначен Ерболат Каримов. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А. Пушкина по специальности «основы права и экономики», учитель основы права и экономики, Казахско-русский международный университет по специальности бакалавр юриспруденции. В разные годы работал: - главный специалист, главный инспектор отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Уральска; - главный специалист отдела организационно-контрольной, кадровой работы и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима г. Уральска; - заведующий сектором государственно-правовой работы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска. - заместитель заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района. До настоящего назначения занимал должность руководителя отдела государственно-правовой работы аппарата акима г. Уральска.