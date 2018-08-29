По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность +30 градусов днем, и +14 ночью. В Атырау температура воздуха днем составит +31 градус, ночью +20. В Актау будет ясно. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +23. +27 градусов и ясная погода ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов.