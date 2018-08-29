В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима г. Атырау Полымбет Хасанов, в своей поздравительной речи он отметил важность возведения подобных объектов, которым суждено стать центром духовной жизни сельчан. - В Атырау проводится большая работа в рамках реализации государственной программы «Рухани жангыру», и сегодняшнее событие этому подтверждение. В округе запланировано строительство новой музыкальной школы, подготовлена проектно-сметная документация 3 школ и 6 детских садов, их строительство начнется уже в следующем году, как только будут выделены финансовые средства. В ближайшее время будет сдана строящаяся общеобразовательная школа на 624 места в мкр. Жулдыз. Я поздравляю вас с праздником, желаю процветания и благополучия! - сказал Полымбет Хасанов. - Новое двухэтажное здание ДК вмещает в себя библиотеку, читальный зал, конференц и хореографический залы, кабинеты для творческих коллективов и руководства, большой и просторный концертный зал, также имеется современная музыкальная аппаратура и цветомузыка. Созданы все необходимые условия для проведения культурно-массовых мероприятий. По словам замакима, в рамках плана развития города на 2017-2020 годы запланировано строительство 5 домов культуры. В прошлом году в Жумыскере был сдан ДК на 200 мест, в текущем завершено строительство дома культуры на 400 мест в селе Томарлы. До конца года будут сданы еще два объекта в сельских округах Аксай и Атырау. На данный момент в Еркинкалинском сельском округе начато строительство Дома культуры на 200 мест.