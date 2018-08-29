Иллюстративное фото из архива "МГ" - На сегодняшний день учебники доставили в Уральск и во все районы области, кроме Каратобинского и Теректинского районов. Но и туда поставщик обязался доставить учебники 30 августа. До первого сентября учебники доставят, - рассказала руководитель управления образования ЗКО Шолпан Кадырова. Стоит отметить, что в этом году на приобретение учебников в нашей области было выделено 2,7 млрд тенге. Это учебники с обновленным содержанием для 3, 6 и 8 классов, а также по английскому языку и рабочие тетради для учащихся первых классов. Стоит отметить, что в этом году школьники 6 ,7 и 8 классов продут курс "Краеведение ("Өлкетану"). Для каждого региона был написан свой учебник, по которому и будут заниматься школьники. Печать одной книги обошлась в 1850 тенге.