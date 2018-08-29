Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования Шолпан КАДЫРОВОЙ, горячим питанием в нашей области обеспечены учащиеся 1-4 классов, а также детей из малообеспеченных семей 352 школ. - Все ученики младших классов, а также дети из малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения будут как и прежде обеспечены горячим питанием. Это наша обязанность. Деньги на это выделяются, - рассказала Шолпан КАДЫРОВА. Стоит отметить, что в среднем одноразовое горячие питание на одного младшеклассника обходится бюджету в 150 тенге, а для учащихся из малообеспеченных семей чуть больше 200 тенге. При этом совсем недавно, на странице областного управления образования в Facebook появилась информация о том, что необходимо повышать сумму на горячее питание детей. Дело в том, что горячее питание (как правило, суп или каша) большинство школьников не едят, и остатки просто утилизируются. Как стало известно, в регионе нет обязательных норм питания для школьников. Сумма на каждого младшеклассника зависит от средств, выделенных из местного бюджета. В облздраве уверяют, что сумма растет, но крайне медленно. - Бесплатным горячим питанием обеспечены младшеклассники только трех регионов Казахстана - Астаны, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Проблема на сегодняшний день действительно существует, в частности, в Уральске. Мы неоднократно выходили акимат с просьбой предусмотреть средства на питание младшеклассников. Мы будем поднимать этот вопрос и дальше, чтобы дети получали качественное питание, - рассказали в облУО.