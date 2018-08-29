С праздником собравшихся поздравил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов. – Конституция РК – правовой фундамент политической, экономической и социальной жизни страны. Она регулирует права и свободы каждого гражданина, работу государственных органов, обеспечивает внутриполитическую стабильность. Конституционные реформы, предложенные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым стали мощным ответом Казахстана на современные вызовы глобализации. Все нормативно-правовые акты и положения действующего законодательства были приняты в соответствии с Конституцией, – отметил Габидолла Оспанкулов. Участники "круглого стола" в своих выступлениях подчеркнули, что от приложенных усилий каждого гражданина будет зависеть процветание нашего государства, повышаться качество жизни населения. Предстоит еще немало сделать для процветания нашего края, и только совместными, слаженными и дружными действиями можно добиться больших успехов. И тогда Казахстан будет по праву называться успешным государством, где неукоснительно соблюдаются права и свободы каждого человека. – Уникальная модель развития казахстанского общества, признанная международным сообществом, стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конституционных положений об общественном согласии и стабильности, экономическом развитии и общей исторической судьбе народа Казахстана. Конституция заложила фундамент развития казахстанской государственности, став воплощением верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. Отмечая День Конституции, необходимо формировать в обществе традиции почитания Основного закона страны, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к конституционному строю и государственным символам страны. Мудрая и дальновидная политика Президента страны и реализации Послания народу Казахстана обеспечивают качественные и эффективные изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах, благодаря чему растет благосостояние народа, – сказал председатель областного суда Бек Аметов.