Фото с сайта Tengrinews.kz - По хиджабам: в школах они запрещены. Наша позиция не изменилась. По раздельному обучению детей - не надо путать с раздельным обучением и религиозным. Какое бы ни было обучение, школьная программа единая. Она остается, поэтому любое преподавание в любых школах ведется в рамках государственных общеобразовательных стандартов по тем программам, которые мы приняли. Это касается всех, - рассказал Ерлан Сагадиев на брифинге Службы центральных коммуникаций. Как отметил глава МОН, министерство надеется, что общество относится к этому с пониманием. Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана, говоря о ношении хиджабов в школах, отмечали, что в первую очередь дети должны получить обязательное светское образование.