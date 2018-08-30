Фото с сайта ok-magazine.ru В Москве в возрасте 80 лет ушёл из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон, сообщает "Интерфакс". Долгое время он страдал от онкологического заболевания. Иосиф Кобзон скончался, сообщил агентству в четверг, 30 августа, помощник супруги артиста. "Иосиф Давыдович скончался сегодня после продолжительной болезни", – сказал он. Кобзон был госпитализирован в больницу в июле этого года, сообщали источники в Госдуме РФ. Артиста доставили в реанимацию отделения нейрохирургии, состояние мэтра российской эстрады врачи оценивали как тяжёлое. 7 августа сообщалось, что певец был выписан из больницы. Проблемы со здоровьем у народного артиста СССР начались в 2001 году. В 2004 у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание и сделали первую операцию, в 2009 году – вторую. Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области УССР. Депутат Государственной Думы Российской Федерации II-VII созывов. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре с 2011 года. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. Его первые публичные выступления состоялись на сцене техникума. Во время учёбы он увлёкся боксом, выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, затем чемпионат Украины, но бросил спорт, после того как оказался в нокауте. С 1956 по 1959 год служил в армии, где был приглашён в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала. Имеет в своей дискографии сотни песен, снимался в таких картинах как "Газгольдер" и "Наследство".