Пассажирский автобус маршрута №2 и автомобиль "Лада 2114" столкнулись на перекрестке проспекта Евразия и улицы Мухита. - Я ехал по проспекту в сторону "Универмага". двигался на зеленый свет светофора, а он ( автомобиль "Лада") врезался в меня, - рассказал водитель автобуса. Пассажиры автобуса не пострадали. Медицинская помощь потребовалась водителю "Лады". С места ДТП его увезли на машине скорой помощи. Другие подробности выясняются.