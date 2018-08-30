Фото НОК. Сали Сабиров В командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров Казахстан занял первое место, опередив Южную Корею и Иран. В составе сборной Казахстана выступали Илья Голендов, Алексей Дергунов, Сергей Токарницкий и Евгений Алексеев. Для сборной Казахстана эта медаль стала 52-й на Азиаде-2018 и девятой золотой. Также в активе команды - девять серебряных и 34 бронзовых награды.