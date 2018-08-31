Мурат Мукаев поздравил всех с Днем Конституции и рассказал молодежи о работе, проводимой в нашем городе. - Молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет в нашем городе насчитывается около 71 тысячи. Это 25 процентов населения Уральска. Хочу сказать, что будущее за вами. Сейчас много различных государственных программ, по которым можно поехать учиться за границей, получить жилье и начать свой бизнес. Особенностью этого года, по моему мнению, это реализация пяти социальных инициатив президента. Еще с Советского времени всегда была проблема с общежитием для студентов. в следующем году начнется строительство сразу пяти общежитий для 1650 студентов. Ведь общежития необходимы для студентов, поскольку арендовать квартиры очень дорого, - рассказал Мурат Мукаев. - Еще одна хорошая программа - это программа доступного жилья - "7-20-25". Дома строятся, только в нашем городе по данной программе жилье получили больше пятидесяти человек. Далее студенты и активисты Уральска смогли задать свои вопросы градоначальнику. Акиму было предложено в рамках празднования Дня города организовать патриотическую экскурсию для молодежи из районов. Мурат Мукаев идею поддержал. Второй вопрос касался качества новых спортивных площадок. - В нашем городе активно строится площадки для занятий стрит воркаутом. Однако некоторые площадки не соответствуют каким-либо нормам, на них просто невозможно заниматься. Есть ли комиссия, которая принимает эти площадки после строительства? Есть ли нормы, которым должны соответствовать эти площадки? - спросили у акима. - В последние годы мы взяли под контроль строительство спортплощадок. Работы выполняются подрядными организациями, которые выигрывают тендер, сами мы не выбираем. Но есть гарантийные обязательства, в рамках которых если есть нарушения, то подрядчик их устраняет. Давайте наши специалисты вместе с вами проедутся и проверят. Если есть нарушения, то подрядчики будут их устранять. Также здесь другой вопрос возникает. А именно когда наши площадки просто ломают. На некоторых площадках установили камеры, и мы видим, что люди просто их ломают. Такое ощущение, что некоторые живут одним днем. Это, конечно, не только у нас, - ответил Мурат Мукаев. По его словам, для развития города и страны в целом необходимо, чтобы люди перестали быть равнодушными, чтобы сообщали об актах вандализма или хулиганства.