Иллюстративное фото с сайта www.juristmoscow.ru Ряд учителей, государственных служащих и представителей полиции наказали в Туркестанской области. О принятых мерах по отношению к ним и их причинах во время конференции на площадке в СЦК рассказал председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Нурбек Оршубеков. Он отметил, что 28 августа на совещании по вопросу выработки системных мер по недопущению случаев насилия в отношении детей, правонарушений среди детей в Туркестанской области, которое прошло 28 августа 2018 года, были оглашены итоги изучения документов педагогов этого региона. Анализ показал, что подлинность дипломов об образовании некоторых из учителей вызывает сомнения. Кроме того, были выявлены педагоги, получившие образование в Узбекистане и не прошедшие процедуру нострификации, соответственно, они не имели права преподавать в школах Казахстана. В результате проведённых проверок и изученийзаместитель акима Сарыагашского района Кыстаубаев К., начальник Абайского отдела полиции Ибрагимов, начальник местной полицейской службы Сарыагашского района Ораздельгиев, директор школы №73 Кожагельдиева У., заместитель директора по воспитательной работе школы №74.руководитель отдела образования Сарыагашского района Мейрихов Б. и директор СШ №74 Селтанова Б. - По поводу отстранений от должностей и увольнений, данную информацию мы получили по деятельности акимата Туркестанской области. В данном вопросе ещё окончательная точка не поставлена, мы продолжаем эту работу, – пояснил Нурбек Оршубеков. Дознавателю Абайского отдела полиции Рахматулла и начальнику Сарыагашского РУВД Кабыштаеву. Акиму Сарыагашского района Абдуалиеву К., начальнику инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) ДВД Туркестанской области Боралкиеву, начальнику управления дознания Зиятаеву, начальнику следственного управления Жалгасову, начальнику ИДН Сарыагашского района Досболову, заместителям директоров школ №№ 73, 74 Кулышевой Б., Бекмуратовой Г., Жиенбекову Р., Калмурзаевой Б., а также педагогам психологам Хамитовой М., Тлеукабыловой. Проводитсяв отношении инспектора ювенальной полиции Жумабаева и дознавателя Рахматиллы по статье 433, часть 3, УК РК "Укрытие уголовного правонарушения".руководителю отдела информатизации и мониторинга государственных услуг аппарата акима Сарыагашского района Турсынбаеву Е., руководителю отдела внутренней политики Сарыагашского района Козыбаеву А.